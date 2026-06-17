Miles de colombianos encuentran vialidades abiertas para llegar al Estadio CDMX

Quiero informarles que se encuentran abiertas todas las vialidades de acceso al Estadio Ciudad de México para facilitar la llegada de miles de aficionados y garantizar una movilidad más ágil y segura.



Se mantiene operación normal en la zona para facilitar el arribo de todas y… pic.twitter.com/tmZc2FpWXl — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 17, 2026

Con motivo del encuentro entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo de seguridad, prevención, movilidad y atención ciudadana en distintos puntos de la capital.

El dispositivo tiene como objetivo garantizar el desarrollo ordenado de las actividades en el Estadio Ciudad de México, el Fan Festival instalado en el Zócalo capitalino y los Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías de la ciudad.

La SSC informó que, en coordinación con autoridades federales como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta y el Gobierno de la Ciudad de México, se desplegaron 11,219 elementos policiales y 923 vehículos para labores de vigilancia, seguridad y vialidad.

Para el Estadio Ciudad de México se asignaron 7,800 policías y 627 unidades, quienes realizan labores de vigilancia perimetral, control de accesos, filtros de revisión, prevención del delito y apoyo a la movilidad. Además, se aplicó el “Operativo Cometa” para impedir el ingreso de pirotecnia, bengalas u objetos similares al recinto.

Como parte de las medidas de ordenamiento, se estableció el polígono de movilidad “Última Milla” en las inmediaciones del estadio, con el fin de facilitar el flujo de aficionados y garantizar la movilidad de residentes de la zona.

Asimismo, la Policía Turística brinda orientación, acompañamiento e información en diversos idiomas a visitantes nacionales y extranjeros, además de apoyo durante su estancia en la capital.

En el Fan Festival del Zócalo se desplegaron 3,400 elementos y 296 vehículos, donde se instalaron filtros de seguridad, revisiones de mochilas y patrullajes a pie tierra, además de monitoreo constante mediante el sistema de videovigilancia.

Por su parte, en los Festivales Futboleros de las alcaldías participan 291 policías y 75 vehículos, con acciones de prevención del delito, seguridad vial, atención de emergencias médicas y aplicación del programa Conduce sin Alcohol en pruebas amistosas.

De manera adicional, la SSC informó que se reforzó la seguridad con motivo del partido México contra Corea, con un despliegue de 4,286 policías y 673 vehículos en el Fan Festival, los Festivales Futboleros y el Ángel de la Independencia.

Las autoridades recordaron que en estos espacios está prohibido el ingreso de mochilas grandes, sustancias ilícitas, cigarros, encendedores, vapeadores, armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio o latas, alimentos y bebidas, así como pirotecnia, bombas de humo y otros artículos que representen riesgo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que el operativo busca preservar el orden público, garantizar la seguridad de los asistentes y fomentar una convivencia familiar durante las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026.