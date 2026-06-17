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CDMX

Autoridades aseguran palos, tubos y cohetones a maestros de la CETEG en calzada de Tlalpan

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se moviliza sobre calzada de Tlalpan a horas de que Colombia se enfrente a Uzbekistán en el Estadio CDMX.
mié 17 junio 2026 12:46 PM
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Los materiales quedaron bajo resguardo de oficiales capitalinos. (Foto: Especial )

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que aseguró diversos objetos considerados aptos para agredir durante la revisión de dos vehículos vinculados a integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), en la calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida División del Norte.

De acuerdo con la dependencia, la inspección fue realizada como parte de las acciones preventivas implementadas por elementos policiales en apego a los protocolos de actuación durante las manifestaciones que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante la revisión de uno de los vehículos, los uniformados localizaron dos mazos, una barreta metálica, varios cohetones, palos de madera y tubos de metal, los cuales fueron retirados por las autoridades.

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La SSC precisó que ningún teléfono celular o dispositivo de comunicación fue asegurado a los manifestantes, luego de que circularan versiones sobre un presunto decomiso de equipos electrónicos.

Asimismo, señaló que todo el procedimiento quedó registrado mediante las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, con el objetivo de documentar la actuación policial y garantizar la transparencia de las acciones realizadas en el lugar.

Los hechos ocurrieron en el contexto de las movilizaciones encabezadas por integrantes de la CETEG y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen diversas acciones de protesta en la capital del país para exigir atención a sus demandas laborales y educativas.

La CNTE mantiene una serie de demandas dirigidas al Gobierno federal, entre las que destaca la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afectó las condiciones de jubilación de los trabajadores al sustituir el sistema solidario de pensiones por cuentas individuales administradas por las Afores.

Asimismo, exige el regreso a un esquema de pensiones basado en salarios mínimos, una reducción en la edad de retiro y mejores condiciones laborales para el magisterio.

Además, la organización demanda incrementos salariales que compensen la pérdida del poder adquisitivo, la basificación de trabajadores eventuales, el fortalecimiento de la educación pública y mayores recursos para escuelas en zonas marginadas.

La CNTE también ha insistido en la instalación de mesas permanentes de diálogo con las autoridades federales para atender las necesidades del sector educativo y resolver los compromisos pendientes relacionados con prestaciones, condiciones de trabajo y seguridad social de los docentes.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Protesta Manifestaciones

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