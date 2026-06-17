Autoridades aseguran palos, tubos y cohetones a maestros de la CETEG en calzada de Tlalpan

La SSC precisó que ningún teléfono celular o dispositivo de comunicación fue asegurado a los manifestantes, luego de que circularan versiones sobre un presunto decomiso de equipos electrónicos.

Asimismo, señaló que todo el procedimiento quedó registrado mediante las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, con el objetivo de documentar la actuación policial y garantizar la transparencia de las acciones realizadas en el lugar.

La #SSC Informa:



En la calzada de #Tlalpan, a la altura de la avenida #DivisiónDelNorte, como parte de las acciones preventivas realizadas por personal de la #SSC en apego al protocolo de actuación policial, durante la revisión a dos vehículos de los manifestantes en la zona,… pic.twitter.com/lkIEkWKZHK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

Los hechos ocurrieron en el contexto de las movilizaciones encabezadas por integrantes de la CETEG y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen diversas acciones de protesta en la capital del país para exigir atención a sus demandas laborales y educativas.

La CNTE mantiene una serie de demandas dirigidas al Gobierno federal, entre las que destaca la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afectó las condiciones de jubilación de los trabajadores al sustituir el sistema solidario de pensiones por cuentas individuales administradas por las Afores.

Asimismo, exige el regreso a un esquema de pensiones basado en salarios mínimos, una reducción en la edad de retiro y mejores condiciones laborales para el magisterio.

Además, la organización demanda incrementos salariales que compensen la pérdida del poder adquisitivo, la basificación de trabajadores eventuales, el fortalecimiento de la educación pública y mayores recursos para escuelas en zonas marginadas.

La CNTE también ha insistido en la instalación de mesas permanentes de diálogo con las autoridades federales para atender las necesidades del sector educativo y resolver los compromisos pendientes relacionados con prestaciones, condiciones de trabajo y seguridad social de los docentes.