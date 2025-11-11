CDMX alista operativo de seguridad para Buen Fin y desfile del 20 de Noviembre

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, explicó en rueda de prensa que el despliegue de uniformados iniciará a las 6:00 horas del miércoles 13 de noviembre y concluirá el lunes 17 de noviembre a la medianoche, por ser fin de semana largo.

Agregó que se reforzará la vigilancia en centros comerciales, cadenas de autoservicios, tiendas departamentales y corredores de venta de artículos electrónicos, muebles, entre otros productos. Así como en unidades de transporte público, Metro, Metrobús, RTP, Trolebús y transporte concesionado para evitar robos con y sin violencia.

“16,000 compañeras y compañeros policías, que van a estar apoyados por 780 unidades, 40 motocicletas, cinco grúas y los sobrevuelos, desde luego, de los helicópteros del agrupamiento Cóndores, en las zonas de mayor afluencia”, afirmó.

Por su parte, la fiscal Bertha María Alcalde dijo que el departamento de inteligencia del organismo y el de ciberdelincuencia de la policía de la Ciudad de México ya mantienen alertas para la recepción de denuncias por delitos cibernéticos, robo de identidad o robo de datos antes, durante o después de las compras por El Buen Fin.

Las autoridades capitalinas también anunciaron que el jueves 20 de noviembre, serán desplegados 3,000 elementos policíacos desde el centro histórico hasta campo marte, para garantizar la seguridad de los miles de asistentes al tradicional desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Del total de uniformados, 800 son personal de Tránsito, que apoyarán en la vialidad de calles cercanas.