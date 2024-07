Policía y “Señor Indomable” en OnlyFans, el hombre que encendió las redes

"Sr. Indomable", el personaje

Además de su carrera en la policía, Jorge se ha hecho un nombre como creador de contenido para adultos como "El S. Indomable", quien aparece en plataformas como OnlyFans, Instagram, TikTok y X, vestido de negro y con un chaleco que lleva inscrita la palabra "Policía", sin que se aprecien emblemas oficiales.

En Instagram, este personaje presume su cuerpo atlético. En la red social X, con casi 260,000 seguidores, publica fragmentos de sus contenidos para adultos y colaboraciones con otros streamers para persuadir a sus seguidores a suscribirse a su cuenta de OnlyFans página por la que obtiene 40 dólares o 716 pesos mensuales por cada suscripción al tipo de cambio actual o hasta 3,651 pesos si el seguidor decide pagar el año completo por fotos y videos "sin censura".

Su ingreso al mundo de la creación de contenido para adultos fue un choque entre el deber ser y el ¿qué dirán? de la sociedad, pero su ahorcada economía en 2021 le hizo quitarse los tabúes y sacar adelante a su familia.

“Fui extra en una novela y como siempre me ha gustado cuidarme, soy 100% fitness, me invitaron después a una sesión de fotos, luego una marca me invitó a modelar prendas y eso lo hacía para ganar un ingreso extra, porque los gastos familiares, del gimnasio, la dieta, no me alcanzaban”, relata.

Posteriormente vino el contenido erótico que le generó mayores ganancias mediante la plataforma OnlyFans.

“Omitiré números, pero la verdad me solventa mis gastos de gimnasio, mi dieta, apoyo a mi hermana en la universidad, otro hermano, le deposito semanalmente a mi madre y a mis hijos, porque cumplo con mis obligaciones, por eso no me metieron pensión alimenticia”, afirma.