¿Hay contingencia ambiental hoy, 27 de mayo 2024?

Tras la suspensión de la contingencia ambiental por parte de la CAMe durante la tarde del viernes, el programa Hoy No Circula volvió a la normalidad. Por lo tanto, no deben salir los siguientes vehículos:

- Vehículos con holograma 1 terminación de placas par.

- Todos los vehículos con holograma 2 y foráneos.

Quedan exentos los hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.