Hoy No Circula lunes 25 de marzo: ¿qué autos “descansan”?

Desde las 16:00 horas de este sábado se registraron altos niveles de contaminantes en el Valle de México, alcanzando concentraciones máximas de ozono de 162, 161 y 155 ppb en las estaciones de monitoreo de Atizapán, Cuautitlán y Villa de las Flores, en el Estado de México.

¿Qué autos no circulan mañana lunes 25 de marzo de 2024?

El Doble Hoy No Circula se levantó este domingo a partir de las 15:00 horas, por lo que este lunes los vehículos pueden circular de forma habitual.

El programa Hoy No Circula retoma este 25 de marzo su programación habitual, así que no pueden circular los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6; mientras que los de holograma de verificación vehicular 1 y 2 no podrán circular de las 5:00 horas a las 22:00 horas.

Los hologramas 0 y 00 no tienen ninguna restricción para circular este lunes.

Estas medidas aplican para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 de los 125 municipios del Estados de México.

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

La multa por no respetar el Hoy No Circula va de entre 20 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAS) (de los 1,792 pesos a los 17,924 pesos). Además, el vehículo será remitido al corralón en la Ciudad de México.