El grupo Intocable se adelanta a Sheinbaum y confirma concierto gratuito en CDMX

Este lunes, durante su conferencia de prensa, la jefa de Gobierno se negaba a confirmar la presentación de Intocable, sin embargo, el grupo compartió a través de redes sociales una invitación para quienes gusten asistir a su concierto.

"No sé que diga la secretaria de Cultura, es que luego me regaña la secretaria de Cultura porque tienen concierto y si no han vendido todos boletos, pues luego se molestan, pero fue Intocable quién lo subió... bueno, pues ya dijo Intocable", declaró la jefa de gobierno al ser consultada al respecto.

¿Cuando y a qué hora será el concierto gratuito de Intocable en CDMX?

Según la publicidad del grupo, el concierto se llevará a cabo en el próximo sábado 20 de mayo en el Monumento a la Revolución a partir de las 5:01 de la tarde.

La entrada será totalmente gratuita.

El concierto se realizará en colaboración con la marca de pantalones Levis que cumple 150 años.