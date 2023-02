La Fiscalía de CDMX recibe denuncias por trifulca en el Congreso local

“Tenemos que mandar un mensaje como Congreso de la tolerancia, que no quiere decir justificar un acto ilegal, sino entender el momento en que se vive”, dijo Jesús Sesma del Partido Verde.

El PAN y Morena se habían pronunciado este martes con levantar denuncias contra quienes hayan sido responsables de los daños causados al Congreso, sin embargo, ambos partidos aseguraron que de hacerlo, no solo se vería afectado el recinto, sino la institución y la integridad de los propios legisladores.

“Si bien no compartimos la forma en que (la comunidad trans) se expresó ayer, entiendo que tienen todo el derecho a manifestarse y no seremos ninguno de nosotros generadores de fincamiento de responsabilidad alguna por los daños que sufrió el congreso”, dijo el panista Federico Döring.

La morenista Martha Ávila coincidió con las visiones de los legisladores y externó un reconocimiento al personal de resguardo del Congreso de la Ciudad de México.

Fausto Miguel Zamorano, presidente de la mesa directiva del Congreso capitalino, anunció que para evitar otra confrontación con este o cualquier otro grupo de manifestantes, fue solicitada la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes permanecerán a unas cuadras del recinto legislativo, hasta que disminuya la tensión con organizaciones y activistas.

FGJ-CDMX recibe denuncias

Por el enfrentamiento del este martes en el Congreso de la Ciudad de México, la fiscal Ernestina Godoy confirmó que el organismo ya recibió tres denuncias de hechos, dos de las cuales fueron interpuestas por miembros de la comunidad trans por el delito discriminación y lesiones.

También confirmó que existe otra denuncia de hechos por parte del Congreso de la Ciudad de México.

Fuentes del recinto legislativo confirmaron que a pesar del pronunciamiento que hicieron los legisladores en la sesión ordinaria de este miércoles, se tuvo que ingresar una denuncia de hechos, con el único objetivo de poder realizar todos los trámites necesarios para poder hacer válido el seguro de daños.

No obstante aclaró que esta denuncia no es penal y no está dirigida a alguna persona o activista que participó en la trifulca y así estar en línea con lo expresado por los diputados de todos los partidos.

Rangel denuncia ante FGR

Quien sí denunció ante la Fiscalía General de la República fue la diputada panista América Rangel por las amenazas recibidas tras la presentación de las reformas propuestas en materia de infancia trans.

A través de un video publicado en redes sociales, la legisladora dijo que esta acción se derivó de los mensajes que recibió tras la manifestación de este martes en el congreso. Dijo que a la fecha, ya tiene identificadas a tres personas cuya identidad se reservó, pero ya se encuentran en la denuncia de hechos.